Путин передал Росздравнадзор в подчинение Минздраву

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава, сообщает пресс-служба Кремля.

«В целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения постановляю: 1. Установить, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения находится в ведении министерства здравоохранения Российской Федерации», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Ранее Путин в телеобращении подчеркнул, что безопасность россиян и их здоровье превыше всего. Крое того, из-за ситуации с коронавирусом глава страны подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию.

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