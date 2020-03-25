В Общественной палате указали на заботу Путина о здоровье россиян

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Пандемия вернула мир к традиционной энергетике

Вирус убивает уголь и зеленую энергетикуФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Коронавирус и действия ОПЕК+ вносят тектонические изменения в глобальный энергорынок. Самый дешевый источник энергии – уголь – неожиданно стал самым дорогим ископаемым в мире. А супердешевая нефть и газ угрожают похоронить возобновляемые источники энергии. Как будет выглядеть мировой энергетический рынок после окончания пандемии? Подробности...
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В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Западная модель мира не прошла испытание коронавирусом

Нарендра Моди решил не идти по демократическому пути, который указал ТрампФото: REUTERS/Jonathan Ernst
Почти 1,7 миллиарда человек в мире оказались на карантине из-за коронавируса. Среди них жители Европы и США – территорий, где пандемия набирает обороты. А Китай уже снимает запрет на посещение самой пострадавшей от вируса провинции Хубэй. Это породило мнение, что китайская модель в кризис оказалась устойчивее западной демократии. Но политологи уверены – подобный вывод не совсем корректен.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Главный бренд России – это армия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь примером своих военных – не громкими словами, а конкретным делом – напоминает миру, в чем она видит высший смысл существования собственной армии: приходить туда, где плохо, страшно и опасно – и там помогать, спасать и защищать. Подробности...
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Негры на службе Ходорковского

Максим Соколов, публицист
Не все пишут блог-секретари, порой к клавиатуре прорывается сам Михаил Борисович, и тут мы видим неграмотное письмо весьма некультурного человека, причем периодически устраивающего простодушную распальцовку: «Моргала выколю! Рога пообломаю!» Подробности...
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Скажем польским писакам спасибо

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Польские писаки наглядно показали, зачем нужны поправки в российскую Конституцию и почему они нужны срочно, именно сейчас, в это сложное для страны время. Всем скептикам убедительно продемонстрировано – в Основном законе страны необходим предельно строгий запрет на любые переговоры, затрагивающие нерушимость российских границ. Подробности...
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              В Общественной палате указали на заботу Путина о здоровье россиян

              25 марта 2020, 19:52

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Президент России Владимир Путин своим телеобращением подчеркнул, что безопасность россиян и их здоровье превыше всего, считают в Общественной палате.

              «Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам подчеркнул, что безопасность россиян и их здоровье превыше всего. В сложившейся ситуации главная задача – поддержать население, защитить от проблем – экономических и социальных», – приводятся слова секретаря Общественной палаты России Лидии Михеевой на сайте ОПРФ.

              Она отметила, что Общественная палат полностью разделяет беспокойство власти о гражданах.

              «Мы поддерживаем озвученные главой государства меры, особенно такие, как предложение о введении ипотечных каникул. Считаем важным, чтобы эти меры работали не только в период кризиса, но и в отдаленной перспективе, как сказал президент», – сказала Михеева.

              Она также прокомментировала перенос даты общероссийского голосования.

              «Общественная палата заверяет, что продолжит начатую процедуру набора общественных наблюдателей, чтобы система общественного наблюдения была готова к новой дате голосования», – сказала Михеева.

              Замсекретаря Общественной палаты Лео Бокерия отметил, что в ОПРФ однозначно поддерживают все меры, предложенные президентом.

              «Они закрывают все проблемы, вызванные этой ситуацией. Самое главное, чтобы сейчас мы все вняли этому и постарались выполнять. Я думаю, таким образом мы сможем избежать катастрофы», – сказал он.

              Заместитель секретаря ОПРФ Владислав Гриб.

              «Для меня как многодетного отца ощутимы анонсированные меры социальной поддержки. Отсрочка по кредитам – для многих это будет палочка-выручалочка, т.к. полгода – это достаточный срок, чтобы договориться с кредиторами; у нас, и у граждан, и у бизнеса, большая закредитованность, так что это очень серьезный шаг. Да, у банков не будет прибыли (хотя понятно, что и ЦБ, и государство им поможет), но речь идет об экономической судьбе предприятий и граждан. Это важнее, чем банковская прибыль», – сказал Гриб.

              Он отметил, что «с особой радостью» граждане восприняли «объявленные каникулы».

              «Но я хочу напомнить им слова президента про русское «авось» и призвать к сознательности – каникулы объявлены не для того, чтобы ходить в гости, ездить большими компаниями на шашлыки, общаться с друзьями и знакомыми, посещать торговые центры и т. д., а с целью самоизоляции. Я надеюсь, все это понимают», – сказал он.

              Гриб указал также на беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса, который страдает в условиях текущей экономической ситуации.

              «Хочу обратить внимание и на экономические меры по поводу офшоров: бизнесмены, которые вывели свой бизнес в офшор, платят только два процента налога от дивидендов. Эту несправедливость давно пора устранить», – отметил он.

              По его словам, по итогам обращения будет принят ряд решений правительства.

              «А нам надо отнестись сознательно к социально-экономической ситуации, к ситуации с пандемией коронавируса, быть мотивированными на решение проблем страны. Поэтому объясним и перенос на неопределенную дату голосования по поправкам в Конституцию РФ – это снимает вопросы, с которыми к нам в ОП РФ обращаются и простые граждане, и наблюдатели, и общественные палаты субъектов РФ», – заявил он.

              Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич приветствовал сам формат обращения Путина.

              «Не могу не приветствовать сам формат: для людей в непростой ситуации, которая подогревается фейками, крайне важно, когда к ним обращается первое лицо в своей спокойной, рассудительной манере. Обозначая ориентиры нашего движения вперед. Сняты все спекуляции социальных сетей относительно голосования по поправкам в Конституцию. Понятно, что это правильная мера – перенос голосования для того, чтобы не провоцировать все эти кривотолки», – сказал он.

              Малькевич выразил мнение, что все эти меры будут развиваться и дальше: как по защите граждан, так и по защите бизнеса, который «сейчас находится действительно в зоне риска».

              «Но самое главное – что были развеяны все эти фейки из отдельных СМИ и социальных сетей о том, что нас ждет чрезвычайная ситуация, карантин, армия на улицах городов и концентрационные лагеря для больных. Нет подобных сценариев, президент полностью держит на контроле все происходящие в стране процессы. Люди понимают, что в сложной ситуации они не брошены», – отметил Малькевич.

              В среду Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Он перенес голосование по Конституции и объявил следующую неделю выходной для россиян. Также он предложил ряд мер по поддержке граждан и бизнеса, которые попали в сложную ситуацию из-за коронавируса.

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