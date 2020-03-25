В Общественной палате указали на заботу Путина о здоровье россиян

Президент России Владимир Путин своим телеобращением подчеркнул, что безопасность россиян и их здоровье превыше всего, считают в Общественной палате.

«Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам подчеркнул, что безопасность россиян и их здоровье превыше всего. В сложившейся ситуации главная задача – поддержать население, защитить от проблем – экономических и социальных», – приводятся слова секретаря Общественной палаты России Лидии Михеевой на сайте ОПРФ.

Она отметила, что Общественная палат полностью разделяет беспокойство власти о гражданах.

«Мы поддерживаем озвученные главой государства меры, особенно такие, как предложение о введении ипотечных каникул. Считаем важным, чтобы эти меры работали не только в период кризиса, но и в отдаленной перспективе, как сказал президент», – сказала Михеева.

Она также прокомментировала перенос даты общероссийского голосования.

«Общественная палата заверяет, что продолжит начатую процедуру набора общественных наблюдателей, чтобы система общественного наблюдения была готова к новой дате голосования», – сказала Михеева.

Замсекретаря Общественной палаты Лео Бокерия отметил, что в ОПРФ однозначно поддерживают все меры, предложенные президентом.

«Они закрывают все проблемы, вызванные этой ситуацией. Самое главное, чтобы сейчас мы все вняли этому и постарались выполнять. Я думаю, таким образом мы сможем избежать катастрофы», – сказал он.

Заместитель секретаря ОПРФ Владислав Гриб.

«Для меня как многодетного отца ощутимы анонсированные меры социальной поддержки. Отсрочка по кредитам – для многих это будет палочка-выручалочка, т.к. полгода – это достаточный срок, чтобы договориться с кредиторами; у нас, и у граждан, и у бизнеса, большая закредитованность, так что это очень серьезный шаг. Да, у банков не будет прибыли (хотя понятно, что и ЦБ, и государство им поможет), но речь идет об экономической судьбе предприятий и граждан. Это важнее, чем банковская прибыль», – сказал Гриб.

Он отметил, что «с особой радостью» граждане восприняли «объявленные каникулы».

«Но я хочу напомнить им слова президента про русское «авось» и призвать к сознательности – каникулы объявлены не для того, чтобы ходить в гости, ездить большими компаниями на шашлыки, общаться с друзьями и знакомыми, посещать торговые центры и т. д., а с целью самоизоляции. Я надеюсь, все это понимают», – сказал он.

Гриб указал также на беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса, который страдает в условиях текущей экономической ситуации.

«Хочу обратить внимание и на экономические меры по поводу офшоров: бизнесмены, которые вывели свой бизнес в офшор, платят только два процента налога от дивидендов. Эту несправедливость давно пора устранить», – отметил он.

По его словам, по итогам обращения будет принят ряд решений правительства.

«А нам надо отнестись сознательно к социально-экономической ситуации, к ситуации с пандемией коронавируса, быть мотивированными на решение проблем страны. Поэтому объясним и перенос на неопределенную дату голосования по поправкам в Конституцию РФ – это снимает вопросы, с которыми к нам в ОП РФ обращаются и простые граждане, и наблюдатели, и общественные палаты субъектов РФ», – заявил он.

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич приветствовал сам формат обращения Путина.

«Не могу не приветствовать сам формат: для людей в непростой ситуации, которая подогревается фейками, крайне важно, когда к ним обращается первое лицо в своей спокойной, рассудительной манере. Обозначая ориентиры нашего движения вперед. Сняты все спекуляции социальных сетей относительно голосования по поправкам в Конституцию. Понятно, что это правильная мера – перенос голосования для того, чтобы не провоцировать все эти кривотолки», – сказал он.

Малькевич выразил мнение, что все эти меры будут развиваться и дальше: как по защите граждан, так и по защите бизнеса, который «сейчас находится действительно в зоне риска».

«Но самое главное – что были развеяны все эти фейки из отдельных СМИ и социальных сетей о том, что нас ждет чрезвычайная ситуация, карантин, армия на улицах городов и концентрационные лагеря для больных. Нет подобных сценариев, президент полностью держит на контроле все происходящие в стране процессы. Люди понимают, что в сложной ситуации они не брошены», – отметил Малькевич.

В среду Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Он перенес голосование по Конституции и объявил следующую неделю выходной для россиян. Также он предложил ряд мер по поддержке граждан и бизнеса, которые попали в сложную ситуацию из-за коронавируса.

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