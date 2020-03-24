В ЕР решили направить средства на помощь гражданам в связи с коронавирусом

На фоне пандемии коронавируса партия «Единая Россия» решила сократить расходы на проведение предварительного голосования в ходе подготовки к избирательным кампаниям, которые пройдут в 2020 году, и перенаправить средства на помощь гражданам, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Турчак сообщил, что «будут урезаны транспортные и другие организационные расходы», а средства «пойдут на приобретение лекарств, продуктов питания, средств индивидуальной защиты и оказания другой необходимой помощи волонтерскими центрами» «Единой России, которые разворачиваются на базе общественных приемных партии в регионах, говорится в сообщении на сайте партии.

Данные центры «помогают медикам и гражданам из «группы риска» (ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям, одиноким пенсионерам)».

«Единая Россия» вместе с активистами движения «Волонтеры Победы» разворачивает центры оказания помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. До конца недели они начнут работать во всех регионах страны. Также в партии по поручению ее председателя Дмитрия Медведева готовят предложения по дополнительным мерам поддержки медиков, работающих сверхурочно.

Отметим, всего в России в 2020 году пройдет 81 избирательная кампания в 53 субъектах. В четырех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 – изберут глав, в 11 – новые составы законодательных органов. В 22 административных центрах субъектов состоятся выборы советов депутатов, а в 26 – массовые выборы в органы местного самоуправления.

Ранее в правительстве России поручили представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.