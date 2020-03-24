Трамп начал борьбу с «затовариванием и взвинчиванием цен» в США

Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ против тайного накопления товаров первой необходимости, которые нужны для «войны» с коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Она сообщила, что подписан указ «о предотвращении затоваривания и взвинчивания цен», передает РИА «Новости».

Генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что уже ведутся соответствующие расследования. При этом он пояснил, что речь идет о попытках утаить товары в промышленных объемах для манипуляции рынком и получения прибыли. Тем, у кого «дома много туалетной бумаги», опасаться мер в связи с новым указом не стоит.

«Но если у вас полный склад медицинских масок, то к вам постучат», – заявил он.

Сам Трамп на брифинге заявил, что США смогут восстановить экономическую деятельность раньше, чем через три-четыре месяца.

«Давайте работать», – сказал он, добавив, что США создавались «не для того, чтобы быть закрытыми».

Трамп обещал, что США «снова и очень скоро будут открыты для бизнеса». На вопрос о том, сколько предстоит этого ждать – недели или месяцы – Трамп ответил, что «не думает о месяцах». По словам Трампа, нельзя допустить, чтобы «лекарство стало хуже болезни».

Кроме того, он сообщил, что власти страны не рассматривают возможность введения новых ограничений на въезд в США из-за коронавируса. Нет планов вводить запрет и на передвижение внутри страны.

«Надеюсь, все само пройдет», – сказал президент США.

Кроме того, он заявил, что «иметь сильный доллар – это звучит хорошо», но «сильно усложняет торговлю».

Напомним, США находятся на третьем месте в мире по числу заразившихся.

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