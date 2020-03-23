За фейки о коронавирусе собрались ввести уголовное наказание

За недостоверные сообщения о коронавирусе могут ввести уголовную ответственность, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и с учетом принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией общественная опасность распространения недостоверных сообщений под видом достоверной информации (фейков) о коронавирусе возрастает. Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, СК начал проверку из-за распространения фейков о числе заболевших коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с распространением недостоверной информации о пандемии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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