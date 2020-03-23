Коронавирус порождает новые виды фальшивок и манипуляций

Пандемия китайского вируса вызвала появление в информационном пространстве как откровенных фальшивок, так и просто передергиваний и манипуляций. Кроме того, появились жалобы и обращения от тех, чей бизнес или сфера деятельности оказались затронуты коронавирусом. Как воспринимать происходящее и как правильно реагировать?

Жизнь в условиях официально объявленной пандемии коронавируса обрастает новыми приметами времени. Во-первых, как и во время любой чрезвычайной ситуации, возрастает распространение разнообразных слухов и фейков. Неудивительно, что появляются петиции с требованием ввести уголовную ответственность для тех, кто публикует недостоверную информацию о коронавирусе.

Действительно, фальшивые новости о якобы неизбежном «закрытии Москвы» или о влиянии прививок на коронавирус доставили немало дополнительных волнений людям на фоне без того усложнившихся жизненных реалий. Поэтому, безусловно, распространителей опасных фейков надо строго наказывать, но вряд ли для этого нужен новый закон, достаточно прошлогоднего, принятого по итогам волны фальшивых новостей о пожаре в «Зимней вишне». Ответственность, напомним, вполне неиллюзорная - в случае тяжелых последствий от фейков для граждан предусмотрены штрафы от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц - от 600 до 900 тысяч рублей, для юрлиц - штрафы от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, очень важно отличать шутливые новости, которые помогают сохранить хорошее настроение и не паниковать - от действительно опасной и вредной лжи. Скажем, распространенный африканскими СМИ фейк о том, что в России на улицы городов якобы выпустили львов и тигров для поддержания карантина вряд ли способен напугать, но вполне способен развеселить.

Не всегда паника усиливается полностью лживой информацией, иногда достаточно лишь слегка сместить акценты. Например, Сергей Собянин обратился к пожилым москвичам и попросил их по возможности не выходить на улицы. Тем, кто будет соблюдать условия самоизоляции, заплатят 4000 рублей. При этом никакой ответственности за отказ сидеть дома не предусмотрено. Собственно, риск заболеть коронавирусом в тяжелой форме - уже достаточная угроза. Плюс в обращении указан телефон горячей линии, по которой можно заказать на дом доставку продуктов и лекарств.

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Что написало в новости про это обращение в заголовке латвийское русскоязычное издание «Медуза», которое многие представители столичной интеллигенции считают истиной в последней инстанции? «Собянин запретил москвичам старше 65 лет выходить на улицу». В результате в соцсетях начали появляться панические посты о том, что теперь пенсионеры останутся в одиночестве и тихо умрут от недостатка свежего воздуха.

Позднее заголовок был изменен на «Собянин обязал москвичей старше 65 лет не выходить на улицу», как и сформулировано в указе (url остался прежним, можете проверить). Казалось бы, между «обязать» и «запретить» разница невелика, но в данном случае она принципиальна. Запрет предусматривает санкции, а обязательство - вознаграждение в случае его соблюдения.

В случае с другой либеральной иконой, газетой «Ведомости», ситуация обратная. Заголовок «запретил», url - «рекомендовал». Ещё раз подчеркнём, что никаких санкций, кроме неиллюзорного риска заразиться, для пожилых москвичей и жителей Подмосковья не предусмотрено.

Ещё одна примета времени - появление петиций и воззваний от представителей разных профессий с просьбой оказать им помощь.

Работники творческих профессий просят власти дать денег в связи с закрытием театров и других учреждений культуры. «Мы требуем, чтобы поддержка была оказана всем без различия гражданства работникам сферы культуры и искусства, лишившимся заработка», - говорится в обращении, подписанном малоизвестными актёрами и режиссёрами.

С одной стороны, им можно только посочувствовать. В отличие от «звёзд», финансовой подушки у простых работников культурной сферы нет. С другой - современные технологии позволяют устраивать спектакли, концерты и выставки в онлайне. Да, исчезает «эффект присутствия», но в условиях коронавируса выбирать не приходится. Поэтому, безусловно, нужно оказывать поддержку всем малоимущим и безработным, но без различения сфер деятельности. Самозанятым деятелям культуры есть смысл брать пример с группы «Би-2» или лидера «АукцЫона» Леонида Фёдорова и переводить свои выступления в онлайн.

Еще одна особо пострадавшая от мер по борьбе с коронавирусом группа - владельцы точек общепита. В отличие от культурной сферы, которая по большей части всё-таки либо принадлежит государству, либо регулярно получает гранты от государства, общепит в России (за редчайшими исключениями) в частных руках. Посещаемость кафе и ресторанов упала во всех странах, а в некоторых государствах общепит обязали полностью закрыться. У нас нет, но рестораторам от этого не легче. Аренда, налоги, и зарплаты сотрудников угрожают им стремительным банкротством. Поэтому неудивительно, что и они написали петицию, в которой просят власти принять срочные меры - объявить налоговые каникулы, помочь договориться о приостановке аренды и выдать беспроцентные займы для зарплат.

Рестораторы в данном случае вызывают больше сочувствия, потому что просят денег не только для себя, но и для своих работников. Популярный в соцсетях совет «развивать доставку», безусловно, имеет право на существование, но надо отметить, что многие люди решили в условиях экономической турбулентности в принципе больше экономить, и вместо обеда или ужина из любимого ресторана они скорее предпочтут сварить запасенной гречки.

Тем временем, по словам завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико, выяснилось, что мужчины более уязвимы перед коронавирусом, чем женщины и болеют в 2 раза чаще.

Поэтому нельзя полностью исключить, что со временем ограничения на выход объявят для мужчин,

а женщинам по-прежнему будет можно выходить на улицу. Наверное, часть феминисток это решение сурово осудит, а часть, напротив, полностью одобрит. До тех пор, пока количество заболевших не начнёт резко снижаться (как это уже произошло в Китае), меры по борьбе с пандемией могут только ужесточаться. И большинство людей это одобрят - по данным проведенного РОМИР и Gallup опроса, подавляющее большинство людей по всему миру готовы поступиться личными правами в целях победы над пандемией.

В этой ситуации задача граждан - не доверять слепо слухам, а убеждаться в подлинности объявляемых мер и с пониманием относится к временным ограничениям.