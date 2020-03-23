В Минобороны назвали пользу от отправки военных вирусологов в Италию

Благодаря отправке в Италию военные войск радиационной, химической и биологической защиты получат большой опыт при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства... Это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в России подразделения занимаются плановой боевой подготовкой и проводят учения в соответствии с планами, а также в любой момент готовы выполнить поставленную задачу.

«Если взять по цифрам, то отправили одну лабораторию из 15 лабораторий, существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты. Двадцать машин для проведения специальной обработки из 2 тыс. 65 и 66 человек из порядка 20 тыс. военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты», – заявил Кириллов.

В субботу президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность России помочь в борьбе с коронавирусом. В Италию прибыли девять самолетов российских ВКС со специалистами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.