Трамп предложил Ким Чен Ыну сотрудничать в борьбе с «эпидемией»

Центральное телеграфное агентство Кореи рассказало о «личном письме», которое глава американского государства Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

В послании Трамп «также объяснил свой план» по развитию отношений США и КНДР. Американская сторона заявила о желании «сотрудничать в противоэпидемической работе», передает РИА «Новости».

Как передает ЦТАК, Трамп заявил, что оказался впечатлен «усилиями», которые Ким Чен Ын предпринял для «защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».

В КНДР на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения, передает ТАСС.

На ваш взгляд Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса? Да

Нет

Трамп также «выразил готовность поддерживать тесные контакты» с Ким Чен Ыном. В КНДР считают, что письмо Трампа демонстрирует «особые и прочные личные отношения с председателем Ким Чен Ыном», но отношениям двух стран «не следует давать поспешную оценку в свете личных отношений между лидерами». КНДР призвала обеспечить «беспристрастность и баланс» в отношениях государств. Без этого «отношения будут продолжать ухудшаться». При этом КНДР «работает над тем, чтобы самостоятельно развиваться и обеспечивать свою защиту в жестокой среде, которую США стремятся «обеспечить». Напомним, КНДР объявила о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы». В частности, она приостановила железнодорожное сообщение с Китаем и Россией.

Трамп ввел в США общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД