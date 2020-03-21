Журналист рассказал об обстановке в больнице в Коммунарке

Журналист Виктор Набутов, находящийся в больнице в Коммунарке с подозрением на коронавирус, рассказал, какие условия созданы в медучреждении.

Набутов рассказал, что почувствовал себя плохо после возвращения из Франции, передает НТВ.

Симптомы имели схожесть с гриппом. Медики провели тест и предложили ему отлежаться дома, но через несколько дней состояние стало ухудшаться. Набутова госпитализировали в больницу в Коммунарке.

«Должен вам честно сказать, что главная проблема в том, что тесты делаются от двух до семи дней из-за большого наплыва. Все это время ты только полощешь горло хлоргексидином. Отношение прекрасное, кормят пять раз в день, но ты не можешь никуда выйти из палаты и ждешь результат», – сказал журналист.

Он пояснил, что за время в медучреждении у него прошли почти все симптомы. В случае, если результат теста будет отрицательным, то уже во вторник Набутов сможет поехать домой.

За минувшие сутки в 18 российских регионах выявлено 53 новых случая коронавируса.

Напомним, в России предпринят целый ряд мер по обеспечению безопасности граждан на период борьбы с распространения новой коронавирусной инфекции. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, временно закрыты культурные и спортивные заведения, отменены массовые мероприятия. Руководство ряда предприятий и учреждений приняли решение о переводе сотрудников на домашнюю работу. Ограничено авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии, закрыт въезд для иностранцев.