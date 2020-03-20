Оперативный штаб опроверг сообщения о смерти пациента с коронавирусом в Тюмени

Пациент, госпитализированный с коронавирусом в Тюмени, находится в удовлетворительном состоянии, сообщения о его смерти не соответствуют действительности, сообщил оперативный штаб.

«Его самочувствие удовлетворительное», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение штаба.

Мужчина был госпитализирован 15 марта. Еще у одного жителя Тюмени, контактировавшего с иностранцем, был выявлен коронавирус 20 марта.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России выросло до 253 человек.

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