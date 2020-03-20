Второй модернизированный Ту-22М3М совершил полет

Второй опытный ракетоносец Ту-22М3М провел в пятницу первый полет, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Полет проводился на аэродроме Казанского авиазавода, сообщил собеседник ТАСС.

В пресс-службе ПАО «Туполев» подтвердили факт полета глубокомодернизированного ракетоносца.

Там уточнили, что целью полета была оценка взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы второго образца.

К испытательным полетам Ту-22М3М приступит в ближайшее время.

Полет первого образца был запланирован на конец декабря 2018 года.

Стратегический ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани в середине августа 2018 года. Специалисты подтвердили, что характеристики самолета существенно улучшились после модернизации.

Ракетоносец обладает расширенным потенциалом, экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совфеда по обороне и безопасности, заявлял, что модернизированная версия бомбардировщика сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.