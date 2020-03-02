К Сирии направили еще один российский большой десантный корабль

Большой десантный корабль ВМФ России «Новочеркасск» в понедельник прошел Босфор и направился в Средиземное море, сообщили турецкие информационные порталы.

Стамбульские сайты утверждают, что БДК ЧФ России «Новочеркасск» идет в сирийский порт Тартус. Утверждается, корабль шел сильно нагруженным, передает «Интерфакс».

Это первый поход «Новочеркасска» в этом году в Сирию. В то же время это четвертый боевой корабль ВМФ России, направляющийся в САР – до этого туда отправились фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» и БДК «Орск».

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