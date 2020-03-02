Сотрудник ВОЗ в Иране заразился коронавирусом

Сотрудник подразделения Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) в Иране заразился коронавирусом, сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Тест сотрудника ВОЗ в нашем офисе в Иране дал положительный результат на COVID-19. У него легкая форма болезни», – говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Ранее заболевание диагностировали у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Также заболели депутат Меджлиса (парламента) Ирана Махмуд Садеки и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи. От коронавируса умер бывший иранский посол.

Советник иранского президента Хесамаддин Ашна заявлял, что часть ответственности за распространение коронавируса в Иране несут США.

Находящийся в Тегеране эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин объяснил, чем вызвано большое число заразившихся коронавирусом среди иранских высокопоставленных лиц.