У вице-президента Ирана диагностирован коронавирус

Анализы подтвердили заражение вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар коронавирусом, сообщило агентство IRNA со ссылкой на советника.

«С учетом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведен анализ, который оказался положительным», – сообщил советник, передает РИА «Новости».

К четвергу в Иране коронавирусом заразились 245 человек, 26 заболевших скончались.

Наибольшее число случаев заражения за сутки было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян, При этом на четверг пришелся и самый крупный рост числа зараженных – более 100 человек.

Ранее коронавирусом заболел Депутат Меджлиса (парламента) Ирана Махмуд Садеки и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи.

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