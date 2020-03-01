Российский эксперт объяснил, как элита в Иране заразилась коронавирусом

Находящийся в Тегеране эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин объяснил, чем вызвано большое число заразившихся коронавирусом среди иранских высокопоставленных лиц.

Смагин в интервью EADaily отметил, что появление заболевших среди представители иранских властей стало одним из неожиданных поворотов с коронавирусом в исламской республике.

«Уже подтверждено пять случаев заболевания в Меджлисе (парламент). Также коронавирус подтвержден у вице-президента по делам женщин и семьи и замминистра здравоохранения», – перечислил эксперт.

По его словам, это свидетельствует о том, что коронавирус в Иране распространен повсеместно, «и его подхватить очень легко просто общаясь с людьми».

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Смагин напомнил, что вспышка коронавируса началась в иранском городе Кум – религиозном центре страны. «Поскольку Иран все же не светское государство, а теократическое, значительная часть властной элиты либо регулярно посещает город Кум, либо находится в постоянном контакте с людьми из Кума. И именно поэтому, я думаю, можно объяснить то, что так быстро коронавирус проник, например, в Меджлис», – объяснил он, уточнив, что многие члены парламента Ирана являются представителями духовенства, так или иначе связанные с городом Кум.

С 19 февраля в Иране зафиксировано 593 случая заражения коронавирусом, от болезни скончались 43 человека, выздоровели более 120 человек. Заболевание диагностировали у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Также заболели депутат Меджлиса (парламента) Ирана Махмуд Садеки и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи. От коронавируса умер бывший иранский посол.

Советник иранского президента Хесамаддин Ашна заявлял, что часть ответственности за распространение коронавируса в Иране несут США.

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