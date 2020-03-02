Пользователи Сети разоблачили видео с «уничтожением» «Панциря» в Сирии

В конце прошлой недели в Сети появилось видео с якобы уничтожением турецким беспилотником ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии или Ливии, однако пользователи соцсетей обнаружили, что информация не соответствует действительности.

На видео якобы показан момент уничтожения комплекса «Панцирь-С1». Сначала утверждалось, что это произошло в Сирии, однако в соцсетях обратили внимание, что на видео боевая машина на шасси автомобиля MAN. В результате многие пришли к выводу, что инцидент произошел в Ливии, где эти ЗРПК, доставленные из ОАЭ, уничтожили несколько БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства, сообщает «Российская газета».

Однако затем российские пользователи Сети на специализированных форумах сопоставили изображения образцов техники, придя к выводу, что уничтоженная боевая машина сильно отличается от ЗРПК.

Выяснилось, что на видео франко-германский Roland, который также смонтирован на MAN с колесной формулой 8х8. Эти ракетные установки находились на вооружении армии ФРГ, применялись также армией Ирака в войне с Ираном.