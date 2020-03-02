Блогер Диденко после смерти мужа снялась в шоу у Малахова

Блогер Екатерина Диденко, чей день рождения в бане обернулся трагедией, в результате которой погиб ее муж и еще два человека, пришла на шоу Андрея Малахова.

Анонс передачи телеведущий разместил в своем Instagram. «Сухой лед: участники дня рождения блогера Кати Диденко в бане — сегодня в прямом эфире на «Россия 1» 18.30», — написал Малахов в Twitter.

Диденко осуждали в Сети за слишком частую публикацию различных фото и сообщений в соцсетях после трагедии. По мнению многих пользователей, блогер «хайпится» на смерти мужа и друзей. На блог Диденко в Instagram с момента происшествия подписались 500 тыс. человек.

Напомним, в прошлую пятницу популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим стал Валентин Диденко, муж блогерши. Сама девушка призналась, что осознала произошедшее только на следующий день после трагедии.

Диденко в Instagram рассказала о последней воле своего супруга Валентина, одного из трех погибших на вечеринке девушки в московской бане.

Психолог рассказала, что поведение блогера Екатерины Диденко после вечеринки в честь дня ее рождения может свидетельствовать о зависимости девушки от социальных сетей.