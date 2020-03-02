В ЗакСе Приморья заявили о готовности быстро рассмотреть поправки в Конституцию

Региональные депутаты готовы максимально быстро рассмотреть поправки в Конституцию после 11 марта. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

«В соответствии с законодательством, как только поправки будут рассмотрены и приняты во втором чтении в Госдуме 10 марта, мы должны рассмотреть поправки и тот законопроект, в котором о них говорится. Это прямо предусмотрено Конституцией. По срокам мы намерены сделать это максимально быстро», – сказал председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

Он отметил, что намерен созвать внеочередное заседание законодательного собрания края, где и планируется рассмотреть законопроект.

«Особый интерес для депутатского корпуса представляют поправки, касающееся социального блока – о ежегодной индексации пенсий, социальных пособий, о закреплении минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, о медицинском обеспечении граждан. Кроме того, нас интересуют поправки, которые касаются обеспечения суверенитета и территориальной целостности нашей страны», – заключил Ролик.

Ранее сенатор и сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции Андрей Клишас сообщил, что региональные парламенты (законодательные собрания) начнут рассматривать закон о поправке в Основной закон после 11 марта.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по внесению поправок в Конституцию сообщил, что всего поступило порядка 900 предложений о поправках. Второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта. Всероссийское голосование по поправкам предложено провести 22 апреля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки показывают истинные ценности России.