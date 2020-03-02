СК возбудил дело в отношении украинских правоохранителей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов Украины за незаконное уголовное преследование российских следователей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она пояснила, что в 2015-2016 годах СК России по Крыму расследовалось дело в отношении гражданина Украины Ахтема Чийгоза, который в ходе событий 2014 года участвовал в организации массовых беспорядков и создавал препятствия нормальному функционированию органов власти Крыма. В 2017 году суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, сообщается на сайте СК.

«Невзирая на установленные факты преступлений Чийгозы, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, осуществлявших предварительное следствие в отношении указанного лица», – сообщила Петренко.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 299 УК («незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности»).

Ранее Следственный комитет заочно обвинил россиянина Михаила Агафонова, который в 2018 году совершил нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве.

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