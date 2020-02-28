СК заочно обвинил напавшего на Российский центр науки и культуры в Киеве россиянина

Следственный комитет заочно обвинил россиянина Михаила Агафонова, который в 2018 году совершил нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве, сообщила пресс-служба ведомства.

Заочное обвинение предъявлено по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», сообщается на сайте СК.

Отмечается, что следствием были получены неопровержимые доказательства того, что 18 февраля 2018 года 41-летний Агафонов вместе с участниками националистических организаций Украины напал на Российский центр науки и культуры в Киеве. Фасад здания дипломатического учреждения забросали камнями и другими предметами, а также разбили окна и двери.

«В результате преступных действий Агафонова и других лиц был нарушен нормальный порядок работы дипучреждения, его имуществу причинен крупный материальный ущерб», – отметили в СК.

В июле СК России возбудил уголовное дело в отношении лидера запрещенной «Организации украинских националистов» (ОУН**) Николая Коханивского за публичные призывы к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве.

Напомним, 18 февраля прошлого года неонацистская группировка «Организация украинских националистов» (ОУН*) напала на здание Росструдничества в Киеве на Подоле. Днем ранее радикалы также устроили погром в здании Россотрудничества, испортив стены и уничтожив флаг России.