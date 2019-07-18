СК возбудил дело против лидера украинских националистов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*) Николая Коханивского за публичные призывы к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве зимой прошлого года.

«Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины Николая Коханивского по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

В ведомстве напомнили, что 18 февраля 2018 года участники «Организации украинских националистов», а также члены других украинских националистических организаций под руководством Коханивского напали на здание Российского центра науки и культуры, забросали камнями фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, двери, причинили крупный материальный ущерб, нарушили режим работы российского учреждения.

По данному факту СК расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Следствием получены доказательства того, что Коханивский в феврале 2018 года распространил в интернете видеообращение, призвав всех желающих принять участие в нападении на Российский центр науки и культуры.

В СК отметили, что в рамках расследования следователи направили компетентным органов Украины запросы о правовой помощи для детального установления всех обстоятельств произошедшего, однако помощь российскому следствию не оказывается, и, «несмотря на очевидность самих фактов совершения преступлений и известность конкретных лиц, причастных к ним, радикалы на Украине так и не привлечены к ответственности».

«Это в очередной раз свидетельствует об отсутствии эффективного расследования нападений на российские загранучреждения и осуществлении киевской властью покровительства агрессивно настроенным украинским националистическим группировкам», – подчеркнули в СК.

Напомним, 18 февраля прошлого года неонацистская группировка «Организация украинских националистов» (ОУН*) напала на здание Росструдничества в Киеве на Подоле. Днем ранее радикалы также устроили погром в здании Россотрудничества, испортив стены и уничтожив флаг России.