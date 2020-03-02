Врач рассказала об особенностях ношения бороды в период коронавируса

Сбривать бороду и длинные волосы из-за коронавируса или любого другого вируса нет необходимости, но есть ряд предосторожностей, которые следует соблюдать, рассказала врач-трихолог Ольга Кохас.

В период распространения коронавируса стал популярен миф о том, что для более плотного прилегания маски к лицу надо сбрить всю растительность на лице. Увы, но ни медицинская маска, ни тем более удаление бороды и усов, не даст стопроцентную защиту, рассказала в интервью радио Sputnik врач-трихолог Ольга Кохас.

«Коронавирус настолько мелкий, что он проникает через кожу. Больше вероятность заболеть, если человек будет ходить без одежды. Борода и усы – это длинные волосы, а у волос есть защитная функция. Я бы утверждала, что борода и усы – это защита», – рассказала она.

По словам Кохас, при этом защитные функции бороды и усов у мужчин и длинных волос у женщин сработают только в том случае, если вы будете следовать правилам гигиены. Сейчас, когда из-за эпидемии коронавируса в Китае, есть повышенная угроза здоровью, на них стоит обратить особенное внимание.

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«Надо понимать, что за бородой и усами нужен определенный уход. Бороду нужно мыть, причем не просто водой, а шампунями. Если под волосами на лице есть высыпания, то надо использовать специальные средства с антисептиком, которые очищают кожу под бородой. Важно ухаживать за бородой в любых обстоятельствах, в любом сезоне, а не сбривать ее из-за вирусов. Я не скажу, что борода – это враг. Тут нет ничего такого, что способствовало бы распространению вирусов, тем более коронавируса», – рассказала врач.

Ранее в понедельник сообщалось, что число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2 тыс. 912 человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80 тыс., более 44,4 тыс. человек выздоровели.

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