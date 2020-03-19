Иностранцам продлят срок пребывания в России из-за коронавируса

Всем иностранцам, находящимся в России, продлят срок пребывания в стране из-за коронавируса, сообщили в МВД.

«В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, с 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории РФ», – сообщили в пресс-центре ведомстве, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что для этого иностранцам необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД с заявлением, составленным в произвольной форме.

«Если срок действия имеющейся визы уже истек, то срок временного пребывания также будет продлен. Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории РФ, в том числе в случае, если он уже истек», – объяснили в МВД.

Всего в стране выявлено 199 случаев коронавируса. В ВОЗ ранее похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.