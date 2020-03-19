Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам вернуться домой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе своей администрации Игорю Сергеенко помочь вернуться на родину россиянам, застрявшим в Польше из-за ограничений, вызванных коронавирусом.

«Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину», – сказал Лукашенко, передает БелТА.

Он подчеркнул, что какие бы ни складывались отношения между руководством России и Белоруссии, необходимо помочь российским гражданам. «Люди ни в чем не виноваты», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что страны из-за коронавируса закрыли свои границы, пытаясь уберечься от заболевания. По его мнению, такие меры не избавляют от проблемы и искусственно создают ситуацию, когда человек не может попасть домой.

Белорусский лидер добавил, что многие страны из-за распространения болезни закрыли свою границу для иностранцев, так поступили пять стран – соседок Белоруссии.

«Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более, закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ. Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома. В безопасности», – заявил Лукашенко.

Напомним, в четверг белорусский лидер проводит совещание по «коронавирусному психозу». По его мнению, паника из-за распространения заболевания вредит сильнее, чем сам вирус.

В начале недели Россия закрыла границу с Белоруссией для передвижения людей, однако белорусский президент заявил, что его озадачило такое решение. Он захотел обсудить этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.

В Кремле назвали несправедливыми претензии Минска из-за мер по коронавирусу.