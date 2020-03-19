Германия задействовала армию для борьбы с коронавирусом

Германия по примеру Франции и Италии задействует армию в борьбе со вспышкой коронавируса в стране, сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В интервью изданию Financial Times министр отметила, что бундесвер будет помогать с уходом за больными, помогать полиции и местным властям.

«Мы призвали всех состоящих в запасе, в особенности тех, у кого есть медицинский опыт, зарегистрироваться у нас... Если возникнут транспортные проблемы, поскольку многие грузовики застряли на границах и мы не можем их задействовать, у Бундесвера есть водители и грузовики, которые могут взять на себя работу по снабжению населения», – передает РИА «Новости» слова Крамп-Карренбауэр.

«Если полицейские заразятся коронавирусом, Бундесвер сможет взять на себя их задачи, регулировать движение транспорта, охранять здания или другие места», – добавила она.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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