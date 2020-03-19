Вице-премьер Башкирии заявил о примирении с обиженной им паралимпийской чемпионкой

Вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов, оскорбивший паралимпийскую чемпионку Оксану Савченко, публично извинился перед ней в соцсети и сообщил о примирении, опубликовав совместное фото.

Ранее ресурс Ufa1.ru опубликовал видео из аккаунта чемпионки в Instagram, в котором она рассказывает, как во время тренировки в бассейне ее оскорбил вице-премьер Ирек Сагитов, пришедший на объект с проверкой.

Позже Савченко, которая является депутатом башкирского парламента, выложила в соцсети видеокомментарий, в котором рассказала, что чиновник принес извинения, а также предложила создать комиссию по этике при правительстве региона. Также она отправила жалобу на чиновника главе региона Радию Хабирову.

«По поручению главы республики Радия Хабирова и первого заместителя премьер-министра правительства Андрея Назарова сегодня еще раз лично принес свои извинения Оксане Владимировне Савченко!! Искренне благодарен ей за то, что предоставила такую возможность. В дружеской беседе обсудили вопросы, связанные с развитием спорта в Башкортостане. Для нас важно быть в диалоге с такими именитыми и прославленными спортсменами и применять в республике их богатый опыт на практике. Уверен, что сегодня нам удалось преодолеть недопонимание и выйти на новый уровень общения и взаимодействия. Урок получен. Выводы сделаны. Всем мир!» – передает РИА «Новости» сообщение Сагитова в Instagram.

Также чиновник опубликовал совместное фото со спортсменкой.



В ноябре глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что назначил вице-премьером республики экс-командира башкирского ОМОНа Ирека Сагитова из-за его профессиональных качеств, а не для влияния на суд, в котором разбирается уголовное дело об изнасиловании дочери Сагитова.