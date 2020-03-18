С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату

Билборды, которые должны информировать граждан о голосовании по поправкам в Конституцию, разместят без даты – во все регионы пришло указание убрать дату 22 апреля из информационной продукции, сообщили СМИ со ссылкой на источник.

«Довели следующую информацию: все ситилайты (одна из разновидностей наружной рекламы), растяжки и билборды с датой 22 апреля не вывешиваются, а убираются на склад», – передает его слова РБК.

В региональные избиркомы обещали прислать макеты логотипа без дат, уточнил он.

Еще несколько источников, близких к руководству регионов и к администрации президента, подтвердили, что вся информационная продукция о голосовании будет без даты. Решение связано с тем, что дата голосования «плавающая» и еще может быть перенесена, пояснил один из близких к Кремлю источников.

Отметим, что это подтверждает возможный перенос голосования по поправке к Конституции, о чем говорил президент России Владимир Путин.

Накануне Путин подписал указ о голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля, однако заявил, что оно пройдет, только если его позволит проводить эпидемиологическая ситуация.

В среду Путин подтвердил, что в ситуации с голосованием на первом плане остается жизнь и здоровье граждан.