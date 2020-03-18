Меркель предрекла немцам тяжелое время из-за коронавируса

Следующие недели для граждан Германии будут еще тяжелее, чем сейчас, в связи с ситуацией с коронавирусом, заявила в телеобращении канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Ближайшие недели будут еще сложнее. Миллионы не могут поехать на работу, дети не ходят в школу или в детский сад, закрыты театры и кинозалы, магазины. И, возможно, самое тяжелое – нам всем не хватает встреч, которые являются чем-то само собой разумеющимся», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что таких ограничений еще никогда не было в Германии.

«Коронавирус драматичным образом сейчас изменяет жизнь в нашей стране. Наши представления о нормальности, об общественной жизни, социальном сосуществовании – все это подвергается испытаниям, как никогда прежде», – отметила Меркель.

Она выразила уверенность, что ФРГ справится с этой проблемой, если все граждане воспримут ее как свою собственную.

«Поэтому позвольте мне сказать, что это серьезно. Отнеситесь к этому серьезно. Со времени объединения Германии нет, со времени Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», – утверждает канцлер.

Она также призвала немцев ограничить общение и предпринять все зависящие от них шаги, чтобы замедлить распространение коронавируса, выиграв время для разработки коронавируса.

«По всему миру идет усиленная исследовательская работа, но пока нет ни терапии против коронавируса, ни вакцины. Пока это так, важно только одно, и руководящий принцип всех наших действий – это замедлить распространение вируса, растянуть его на месяцы и тем самым выиграть время. Время, необходимое для разработки лекарства и вакцины», – сказала Меркель.

Канцлер отметила, что люди сейчас должны «избегать всего, что может угрожать людям» и навредить человеку и всему сообществу.

«Заверяю вас, что для человека, как я, для которого свобода передвижения была с большим трудом завоеванным правом, такие ограничения можно оправдать только крайней необходимостью. Они никогда не даются легко в демократическом государстве и принимаются только временно, но в настоящий момент они необходимы, чтобы спасти жизни», – сказала канцлер.

Накануне сообщалось, что в Германии число заразившихся новым типом коронавируса достигло 8 тыс. 598 человек. Умерли 23 человека.