Число жертв коронавируса в Италии снижается третий день подряд

В Италии число жертв коронавируса за сутки выросло на 345 до 2 тыс. 503 человек, рост числа заражений остается на уровне 3,5 тыс., сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Выздоровевших за сегодня 192 случая, их число достигло 2 тыс. 941» , – приводит его слова РИА «Новости».

В понедельник в Италии было 414 выздоровевших, в воскресенье – 369.

«Также мы, к сожалению, зарегистрировали 345 смертельных исходов», – сказал он.

Рост жертв накануне составлял 349 случаев, в воскресенье – 368.

Общее число случаев заражения, по словам Боррелли, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 31,5 тыс. Накануне этот же показатель составлял почти 28 тыс.

В Германии число заразившихся новым типом коронавируса достигло 8 тыс. 598 человек, что на тысячу больше, чем днем ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Скончались 23 гражданина ФРГ, 21 – непосредственно в Германии, еще двое во время поездки в Египет. Эпицентром распространения коронавируса в Германии является Северный Рейн – Вестфалия, там число случаев заражения достигло 3 тыс. 375, далее следуют Бавария и Баден-Вюртемберг (1 тыс. 352 и 1 тыс. 105 случаев заражения соответственно).

В Великобритании от коронавируса за сутки скончались 18 человек, общее число жертв увеличилось до 71, сообщила Национальная система здравоохранения Англии.

В США Количество зараженных коронавирусом превысило 5 тыс. человек, 85 человек умерли. В Москве число заболевших коронавирусом достигло 56 человек.