Минпромторг пообещал стабилизировать ситуацию с дефицитом медицинских масок

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пообещал скорую стабилизацию ситуации с дефицитом медицинских масок в аптечной сети и в магазинах.

«Все отмечают отсутствие масок в магазинах. Знаете, если раньше в обычное время на маски был спрос 400 тыс. в год, то сейчас все требуют десятки и сотни миллионов. Сейчас наладим производство масок, в этом нет никаких проблем, в ближайшее время маски пойдут в аптеки, и в них не будет никакого дефицита», – приводит «Интерфакс» его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, онлайн-сервисы объявлений Avito и «Юла» приняли решение запретить публикацию объявлений о продаже медицинских масок и товаров, которые якобы предназначены для лечения коронавирусной инфекции.

В начале марта ФАС заявляла о том, что большой спрос на медицинские маски из-за коронавируса удалось удовлетворить.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД