Avito и «Юла» запретили объявления о продаже масок и препаратов от коронавируса

Онлайн-сервисы объявлений Avito и «Юла» приняли решение запретить публикацию объявлений о продаже медицинских масок и товаров, которые якобы предназначены для лечения коронавирусной инфекции, сообщили представители компаний.

У Avito решение вступает в силу 18 марта, «Юла» приостанавливает продажи с 17 марта, сообщает «Коммерсант».

«В связи с появлением недобросовестных продавцов средств защиты от вирусов мы предупредительно ограничиваем возможность для спекуляции одноразовыми масками. Avito серьезно относится к проблеме пандемии коронавируса, поэтому мы приняли решение временно приостановить публикацию объявлений о продаже этого товара. Мы также стараемся не допускать на площадку товары и услуги, которые могут нести недостоверную информацию об инфекции и способах ее лечения», – отметил управляющий директор «Avito Товары» Алексей Куракин.

В пресс-службе «Юлы» также отметили, что считают «нездоровым спекулирование на товарах первой необходимости».

«Рассчитываем, что остальной рынок приложит соразмерные усилия для стабилизации цен и обеспечения баланса спроса и предложения. Ограничение на публикацию таких объявлений на «Юле» может быть снято в случае выхода официальных постановлений, регулирующих продажу этих товаров в России», – сообщили в пресс-службе «Юлы».

Ранее Avito заблокировала объявления о продаже товаров или услуг для лечения или профилактики коронавируса и предложения, которые содержат спекуляцию на этой теме. «Юла» ограничивает размещение объявлений о продаже экспресс-тестов на коронавирус и средств для его лечения.

Во вторник российский лидер Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

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