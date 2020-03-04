ФАС удалось сбить ажиотажный спрос на медицинские маски

Большой спрос на медицинские маски из-за коронавируса удалось удовлетворить за счет роста производства этих изделий, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«В разрезе каждого региона создали штабы. И не только мы, но и налоговики, и сотрудники Роспотребназдора. Мы работаем вместе. Я думаю, что тот ажиотажный спрос, который был на первом этапе, удалось существенно сбить. Наша промышленность начала значительно больше выпускать этой продукции, прежде всего масок и других средств гигиены», – заявил Артемьев в эфире канала «Россия 24», передает ТАСС.

Он отметил, что ведомство не столько озабочено ростом цен, сколько тем, что в некоторых регионах есть перебои с поставками.

«Мы это видим. И вместе с Минпромторгом и другими органами правительства регулируем», – отметил Артемьев.

Напомним, в среду правительство ограничило до 1 июня 2020 года вывоз из страны некоторых видов медицинских изделий и оборудования, в том числе масок, халатов, противовирусных средств.

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В правительстве пояснили, что ограничение связано с элементами недобросовестной конкуренции.