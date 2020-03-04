Голикова объяснила ограничение экспорта масок

Российское правительство подписало документ об ограничении экспорта медицинских масок из-за элементов недобросовестной конкуренции, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством.

Она отметила, что правительство принимает меры по ликвидации дефицита масок и снижению цен на них. Для этих же целей ФАС проводит ряд контрольных мероприятий, при этом на их базе в течение последней недели отмечено значительное снижение цен на маски в 18 регионах, а в 47, предварительно, цены на маски стабилизировались.

«В связи с тем, что мы выявили элементы недобросовестной конкуренции, председателем правительства 2 марта было принято решение об ограничении экспорта средств индивидуальной защиты за территорию Российской Федерации за исключением только гуманитарных целей. В этих случаях наша продукция может вывозиться, естественно, по вашему решению и решению правительства Российской Федерации», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

При этом Российская ассоциация аптечных сетей (в нее входят: «Аптечная сеть 36,6», «Ригла», «Аптеки Невис», «Эркафарм», «Неофарм» и другие) заявила об отсутствии медицинских масок у дистрибьюторов.

«Сохранятся высокий спрос. У дистрибьюторов масок сегодня нет», – сказала ТАСС исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

Напомним, в среду правительство ограничило до 1 июня 2020 года вывоз из страны некоторых видов медицинских изделий и оборудования, в том числе масок, халатов, противовирусных средств.

В Минпромторге пояснили, что соответствующие ограничения вводятся в целях защиты интересов российских граждан.