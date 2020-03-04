Минпромторг объяснил введенный запрет на вывоз ряда медизделий

Вывоз из России некоторых видов медицинских изделий, в том числе масок, халатов и противовирусных средств, вводится в целях защиты интересов российских граждан, сообщили в Минпромторге.

На сайте ведомства сообщается, что ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией.

«В этих условиях правительство России продолжает принимать меры, которые позволяют защитить интересы российских граждан, а также не допускать возникновения дефицита в отношении отдельных видов средств индивидуальной защиты», – подчеркивает Минпромторг.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, прежде всего необходимо предотвратить «искусственный дефицит» некоторых медицинских изделий – масок, респираторов, противовирусных средств, «которые спекулянты могут вывозить за рубеж».

«В перечне продукции со временным ограничением на вывоз из страны – защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты», – отметил Мантуров.

В среду правительство ограничило до 1 июня 2020 года вывоз из страны некоторых видов медицинских изделий и оборудования, в том числе масок, халатов, противовирусных средств.

Ранее ВОЗ сообщила, что по всему миру за сутки выявлено 1 тыс. 922 новых случая заражения коронавирусом. В Китае число умерших приблизилось к 3 тыс. человек.

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