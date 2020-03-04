Вывоз медицинских масок из России ограничили

На фоне распространения нового коронавируса правительство ограничило до 1 июня 2020 года вывоз из страны некоторых видов медицинских изделий и оборудования, в том числе масок, халатов, противовирусных средств.

Соответствующее постановление подписал 2 марта председатель правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

В документе указывается: «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 1 июня 2020 года временный запрет на вывоз из России продукции по перечню согласно приложению, за исключением вывоза такой продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства (...), а также вывоза физическими лицами для личного использования материалов и предметов одноразового употребления, относящихся к этой продукции».

В сообщении Минпромторга отмечается, что в перечне продукции со временным ограничением на вывоз – защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

«Прежде всего необходимо предотвратить так называемый искусственный дефицит некоторых медицинских изделий – масок, респираторов, противовирусных средств, которые спекулянты могут вывозить за рубеж», – отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

На данный момент в России ежесуточно выпускается около 1,5 млн медицинских масок.

Временный запрет на вывоз также распространяется на товары, которые до вступления постановления в силу были помещены под таможенные процедуры, но фактический вывоз которых еще не начался.

Минэкономразвития поручено уведомить о запрете Евразийскую экономическую комиссию и внести на ее рассмотрение предложение о введении временного запрета. Министерство промышленности и торговли будет проводить мониторинг реализации запрета.

Ранее ВОЗ сообщила, что по всему миру за сутки выявлено 1 тыс. 922 новых случая заражения коронавирусом. В Китае число умерших приблизилось к 3 тыс. человек.

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