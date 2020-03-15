В Москве найдено тело снайпера ФСО с огнестрельным ранением

Взгляд
15 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:01  |  vz.ru
Разделы

Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
Перейти а раздел…

Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и Китай освоят Луну вахтовым методом

Программы освоения Луны человеком пока наглядно реализуются только художниками из НАСАФото: nasa.gov
Россия и Китай ведут переговоры о создании на Луне общей базы. Первые экипажи планируется направить к ней уже в 2031 году. Каждая из стран по отдельности реализовать такой проект не может. Однако совместно Москве и Пекину вполне по силам создать обитаемое жилье на естественном спутнике Земли. Уже в ближайшие годы страны должны определиться с местом высадки и строительства лунной базы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

Украинские гастарбайтеры наглеют и отнимают у эстонцев рабочие местаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В последнее время в Эстонии непрерывно растет количество гостей с Украины – они приезжают в качестве гастарбайтеров. Казалось бы, для местных жителей это прекрасный повод проявить солидарность и пригласить граждан Украины строить совместное будущее в объединенной Европе. Почему же эстонцы крайне недовольны приезжими украинцами?  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Довести до ума двуглавого орла

Дометий Завольский, историк-архивист
Если уж речь зашла о корректировке самых законодательных основ государства, напрашивается мысль, что грех не поправить сделанный на скорую руку и без должного разумения герб России. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

Андрей Манчук, политолог
Анкара пытается реализовать на севере Сирии ту же схему, что и на севере Кипра: создать там полностью зависимое государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

Алексей Мартынов, политолог
Для огромного количества людей опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Осознание этой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне. Подробности...
Обсуждение: 294 комментария
    Перейти а раздел…

    США заразили Китай коронавирусом?

    Как живет опустевший Рим во время карантина

    Пандемия коронавируса: главное

      Перейти а раздел…

      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
      Подробности...

      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
      Подробности...

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

          В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?
          • Да

          • Нет

          • Затрудняюсь ответить

          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

          • Общественные работы

          • Условный срок

          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Москве найдено тело снайпера ФСО с огнестрельным ранением
              Экономика США перешла в рецессию из-за коронавирусаРоссия приостановила ж/д сообщение с Украиной и МолдавиейПсихолог объяснил спокойное отношение россиян к коронавирусуИлон Маск потерял за неделю 5,5 млрд долларов из-за коронавируса
              Сатановский предрек коронавирусу победу на выборах в СШАВ Казахстане объявлено чрезвычайное положение из-за коронавирусаПорошенко прилетел на Украину и нахамил журналистамСимоньян призвала не учиться у «запертой на романтических балкончиках» Италии
              Лишь трое из 14 россиян заразились коронавирусом внутри страныВерующих попросили не приходить на пасхальные службы в ВатиканеСаакашвили предупредил украинцев о тяжелых временахОпубликована петиция с призывом к Little Big взять Пухляша на «Евровидение»

              Главная тема


              Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

              «знать симптомы»


              ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

              «так много харизмы»


              Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров

              новый космический корабль


              Выбрана замена «Союзу» и «Прогрессу»

              Видео

              экспорт оружия


              США отбирают у России господство в воздухе

              заурядный неудачник


              Петлюра нужен Украине для будущих атак на Россию

              экономический прогноз


              Новая паника на рынках приближает мировой кризис

              международная ситуация


              Путин должен продолжать большую геополитическую игру

              Поправки в Конституцию


              Алексей Мартынов: «Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

              Сокрушительный удар


              Сергей Мардан: Евроатлантизм рушится на глазах

              Отставка правительства


              Глеб Простаков: Украина даже не пытается стать суверенным государством

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?

              В Москве найдено тело снайпера ФСО с огнестрельным ранением

              15 марта 2020, 14:26

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              В одной из квартир в Москве найдено тело 24-летнего снайпера Федеральной службы охраны (ФСО) с огнестрельным ранением, сообщают СМИ со ссылкой на Telegram-каналы.

              Утверждается, что мужчина умер на месте от огнестрельного ранения в голову. Тело нашел знакомый, который пришел проведать мужчину, так как до этого погибший несколько дней не выходил на связь, сообщает «Лента.ру».

              По данным СМИ, мужчине пришлось забраться в квартиру через окно на кухне.

              Рядом с телом снайпера нашли пистолет «Оса». Рассматривается в том числе версия самоубийства.

              Погибший якобы служил в воинской части №11488, где числятся снайперы ФСО.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............