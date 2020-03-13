В соцсетях осудили травлю Терешковой

В социальных сетях осудили травлю депутата Госдумы Валентины Терешковой за предложенную ею поправку о снятии ограничений по числу президентских сроков.

«Валентина Терешкова – легенда! Подвергать травле человека из-за его гражданской позиции вполне в духе нынешних либералов. Только и умеют, что травить, обещать вешать на столбах, когда придут к власти и делить донаты. Какие же вы жалкие по сравнению с теми, кого травите», – написал член СПЧ Шота Горгадзе в своем Twitter.

Адвокат Дмитрий Аграновский назвал кампанию по травле Терешковой «беснованием нечистой силы». «Есть большое желание окропить участников этой кампании святой водой», – отметил он в Twitter.

Блогер Илиас Меркури отметил, что травля депутата запомнится как одна из «самых позорных страниц в биографии многих оппозиционеров». «Как любят повторять несистемщики, «травят за слова и иную точку зрения», – отметил блогер в своем Twitter.

Супруга координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, общественный деятель Анастасия Удальцова назвала травлю Валентины Терешковой самым печальным событием вокруг поправок к Конституции. «Нормальные люди обсуждают, даже осуждают, но не опускаются до гадких оскорблений и угроз. Травля толпой всегда отвратительна. Извините, не удержалась», – написала она в Twitter.

Ведущий Анатолий Кузичев отметил, что Терешкова имеет полное право предлагать подобные инициативы. «Хочу заметить, что безотносительно сути самой инициативы, Терешкова имеет на нее полное право и, уверен, выдвинула ее совершенно искренне; биографии тех, кто сейчас поносит Терешкову разными паскудными словами, не стоят все вместе и одних суток ее полета [в космос] в 1963-м», – отметил он в Twitter.

Политолог Алексей Мартынов, комментируя газете ВЗГЛЯД данные опроса ВЦИОМ, показавшие, что 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России, заявил, что люди оценивают поправку Терешковой как «страховой полис» от разнообразной турбулентности.