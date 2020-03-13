Политолог: Путин не станет «хромой уткой»

Люди оценивают поправку Терешковой как «страховой полис» от разнообразной турбулентности. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя данные опроса ВЦИОМ, показавшие, что 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России.

«Одна из причин такого высокого интереса к теме поправок в Основной закон в высокой степени информированности граждан перед голосованием 22 апреля. При этом со времени прошлого опроса, состоявшегося 6 марта, этот показатель сильно вырос», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Согласно опросу ВЦИОМ, 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России, причем с 6 марта доля сторонников поправки увеличилась на 22 процентных пункта.

По мнению Мартынова, интереса с точки зрения активности населения добавила история, связанная с поправкой Валентины Терешковой, дающая возможность действующему главе государства баллотироваться на новый срок. «Подавляющее большинство граждан понимает, что с принятием этой поправки сохраняется опция при крайней необходимости возвращения национального лидера на высший пост в стране», – отметил Мартынов.

На ваш взгляд Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию? Да

Нет

Еще не определился



«Все понимают, что наверняка этого не будет. Но сама эта опция, возможность, как своего рода «страховой полис» от разнообразной турбулентности, тоже высоко оценивается гражданами и определенным образом влияет на решение участвовать в предстоящем мероприятии и поддержать внесенные поправки», – считает политолог.

«Никакие доброжелатели ни внешнего, ни внутреннего плана не будут усиливать эту турбулентность и мутить воду. Выражаясь американским политологическим языком, Путин никогда не станет «хромой уткой», то есть президентом, от которого мало что зависит и который покидает свой пост»,– подытожил Мартынов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 марта 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

По результатам опроса, 69% россиян планируют принять участие в голосовании, из них 45% выражают крайнюю степень уверенности. Пока не определились с окончательным решением 17%.

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. В том числе принята поправка Терешковой о снятии ограничений на участие в следующих президентских выборах.

Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты. Голосование по поправке возможно только после того, как Конституционный суд одобрит документ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД