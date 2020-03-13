Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.

«Мы считаем нужным приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для работы на низких орбитах», – заявил Рогозин, передает ТАСС.

Он добавил, что только Россия с 2011 года доставляет людей на МКС, но останавливаться на достигнутом нельзя.

Низкие орбиты, по мнению Рогозина, нужно использовать для заправки кораблей, ремонта и испытаний новых космических аппаратов.

В марте сообщалось, что для управления новым пилотируемым космическим кораблем «Орел» планируется создать унифицированные наземные станции, проект рассчитывают реализовать в 2022 году.