Евросоюз продлил индивидуальные санкции по Украине

ЕС продлил индивидуальные санкции против лиц, которых считает причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности и суверенитету Украины, сообщил источник в структурах Евросоюза.

«Письменная процедура завершена. Пункты были приняты», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, речь идет о продлении санкций на полгода.

Для вступления в силу документ должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС.

Индивидуальные санкции против россиян и украинцев, которых ЕС обвиняет в подрыве целостности и суверенитета Украины, ввели в марте 2014 года, с тех пор их регулярно продлевают.

В начале марта шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо усилить взаимодействие с Россией.

До этого постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против граждан России, срок действия которых истекает 15 марта.