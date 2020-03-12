Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Документы по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году частично могут перевести на русский язык для подсудимых, однако делать полный перевод 36 тыс. страниц досье суд не обязан, сообщили в окружном суде Гааги.

По предварительным оценкам, перевод всего дела на русский язык может занять около полутора лет, учитывая занятость квалифицированного персонала, передает РИА «Новости».

«Если обвиняемые присутствуют в зале суда и не понимают по-голландски или по-английски, судья может предоставить им дипломированного переводчика. Перевод же материалов дела может быть предоставлен адвокатом подсудимых, но не самим судом», – сказал представитель суда.

Он также отметил, что суд на голландском языке, поэтому все файлы и слушания будут на именно на этом языке. Никакой перевод, кроме устного, не является обязательным.

Во вторник судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины 17 июля 2014 года были отложены до понедельника 23 марта.

Судебные заседание по делу о крушении MH17 начались 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. Прокурор утверждает, что самолет якобы сбили «доставленным из России «Буком». При этом к делу могут приобщить материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing.

Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы следственной группы, указывая не безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.