Байден стал лидером праймериз демократов в четвертом штате

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на первичных выборах Демократической партии в штате Айдахо, свидетельствует подсчет газеты The New York Times.

По ее оценкам, Байден набирает в Айдахо более 48%, обогнав своего главного соперника сенатора Берни Сандерса, который набирает 42,5%. Эти цифры отражают данные, поступившие с 80% участков, передает ТАСС.

Ранее Байден одержал победу на первичных выборах Демократической партии в штатах Миссисипи и Миссури.

В среду праймериз проходят в шести американских штатах. Байден победил в четырех из них. Исход голосования пока не решен в Вашингтоне и Северной Дакоте. По их результатам будут распределены голоса 352 делегатов, которые на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты от Демократической партии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден побеждает на праймериз в США.