Историк рассказал о масштабной бомбардировке Токио американцами 75 лет назад

Налет на Токио, произошедший в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, считается самой масштабной и страшной по своим последствиям акцией американских ВВС вплоть до сброса атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, рассказал российский историк Алексей Исаев.

Исаев рассказал, что 75 лет назад, в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, столица Японии Токио подверглась ковровой бомбардировке, уничтожившей значительную часть города, передает ТАСС.

Население Токио по переписи 1939 года насчитывало 7 млн человек, к январю 1945 года число жителей снизилось до 5 млн человек из-за бегства от налетов в сельскую местность. Город был очень плотно застроен и густо населен. При этом более 95% зданий составляли деревянные строения со сплошным рядом фасадов, разделенных трех- и пятиметровыми улицами.

«Это была практически идеальная цель для зажигательных бомб. Пожароопасность Токио подтвердили землетрясение 1923 года, пожары 1925 года и 1932 года. Эти катастрофы добавили к постройкам Токио массу временных деревянных бараков. Ситуация усугублялась плохой организацией пожарных частей. С одной стороны, количество пожарных в Токио достигало 8 тыс. Однако 2,7 тыс. от их общего числа составляли подростки 13-17 лет. Обучение пожарных строилось частично на «шагистике», частично на типичных для Японии лекциях о храбрости. Пожарная техника была устаревшей и изношенной. Главной же проблемой было водоснабжение, совершенно недостаточное для тушения крупных пожаров», – пояснил историк.

Вечером 9 марта 1945 года 334 бомбардировщика B-29 трех авиакрыльев поднялись в воздух с островов Сайпан и Гуам. В начале первого ночи несколько самолетов сбросили на город напалмовые и зажигательные бомбы.

«Это были бомбардировщики – «следопыты» (целеуказатели) с хорошо подготовленными экипажами. Они «прочертили» на городе две полосы в форме гигантской буквы «Х». На этот издалека видимый огненный сигнал один за другим подходили новые самолеты. Они шли без всякого строя на небольшой высоте, сбрасывая на Токио тонны кассетных зажигательных бомб. Густо застроенный деревянными домами город вспыхнул, вскоре огонь над ним поднимался на несколько сотен метров», – рассказал Исаев.

В жители города бежали не от огня, а навстречу ему. Помнившие землетрясение 1923 года бросились в буддийский храм богини Каннон, устоявший и не сгоревший при катаклизме, однако зажигательные бомбы пробили крышу храма и обратили его в огромную могилу.

«Одна из самых страшных трагедий разыгралась на мосту Кототои через реку Сумиду. Бежавшие с двух сторон от пожара люди собрались на мосту, и в этот момент на него упали несколько зажигательных бомб. После налета на мосту разбирали спекшиеся по двое-трое тела несчастных. Прыгавшие с высокого моста в реку чаще всего гибли. В наши дни оставшиеся конструкции моста (он был перестроен в послевоенное время) являются своего рода памятником событиям той ночи», – добавил историк.

Неконтролируемое горение огромного количества деревянных зданий вскоре привело к явлению огненного шторма, поднимавшегося ввысь на сотни метров. По словам Исаева, сила огня была такой, что бросавшиеся в водоемы, спасаясь от огня, вскоре буквально заживо сварились в них. Температура пламени достигала 1 тыс. градусов Цельсия. Центр Токио буквально исчез в пламени пожара.

«Оценки количества жертв авиаудара 9-10 марта 1945 года по горячим следам событий достигали 130 тыс. человек и даже 200 тыс. человек. Позднее, после более точных подсчетов, они снизились до 86 тыс. погибших, 41 тыс. раненых и свыше 1 млн оставшихся без крова. Полностью выгорели более 42 кв. км японской столицы. Потери американских военно-воздушных сил в этом налете составили 14 B-29 сбитыми и 42 получившими повреждения. Результаты новой тактики (...) в Пентагоне сочли обнадеживающими, и налеты такого рода продолжились. Однако налет на Токио считается самой масштабной и страшной по своим последствиям акцией американских ВВС вплоть до сброса атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки», – подчеркнул историк.