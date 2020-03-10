Историк рассказал о масштабной бомбардировке Токио американцами 75 лет назад

Взгляд
10 марта, вторник  |  Последнее обновление — 11:28  |  vz.ru
Разделы

Падение цен на нефть поставило Россию перед новой реальностью

Времена дешевой нефти дают России новые возможностиФото: Егор Алеев/ТАСС
«Кровавая баня», «чистейшей воды истерика», «агрессивная кампания по захвату доли российского сегмента рынка». Все это – эмоциональная реакция аналитиков на бурные события, происходящие на нефтяном и валютном рынке. Почему резко падают курс рубля и цены на нефть, действительно ли Саудовская Аравия шантажирует Россию – и кто больше всего проигрывает в сложившейся ситуации? Подробности...
Перейти а раздел…

Арестами и обысками Литва пытается сорвать главный праздник России

Политик Вячеслав Титов подвергается постоянной травле со стороны литовских властейФото: facebook.com/prusijos
В Литве началась новая волна репрессий против активистов русскоязычной общины. Жертвами ее становятся люди, имеющие прямое отношение к ежегодному празднованию Дня Победы. Литва явно пытается если не сорвать празднества 9 мая, то хотя бы добиться, чтобы отмечающие в этот день не осмеливались высовываться из своих жилищ. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук

«Вэйврайдер» – перспективный проект американской гиперзвуковой ракеты. Возможно, российский «Циркон» на него очень похожФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Пресса пестрит сообщениями о том, что Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Американские официальные лица говорят о том же самом. Значит ли это, что американцы признают свое поражение в гиперзвуковой гонке? Каким образом и настолько большой прорыв совершили российские военные инженеры и какие работы в этой области проводятся Пентагоном? Подробности...
Перейти а раздел…

США организовали возвращение Саакашвили к власти

Антироссийская буча, дирижируемая людьми Саакашвили, превратилась в кампанию за отставку правительства ГрузииФото: Nazar Furyk/Global Look Press
Партия Михаила Саакашвили получила прекрасный шанс на то, чтобы опять стать правящей. Следствием этого, скорее всего, станет возвращение беглого экс-президента в страну и в большую политику, ради чего в Грузии сейчас меняют конституцию. Но зачем действующему правительству помогать своему врагу? И какую роль во всем этом играют США? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Идеальному императору России – 175 лет

Владимир Можегов, публицист
Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова. Миротворец Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Вирус вскрыл подводные камни, разбросанные эффективными менеджерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вброс 9700 сообщений о сотнях трупов и сотнях тысяч зараженных в Москве старательно распространялся через родительские и мамашкины группы и форумы по всем соцсетям. Причем профессионально. Кому-то это очень надо – нагнетать тему. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Полиамория лучше, чем тайные измены

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Если у Паши есть Маша, помимо Наташи, то Паша, конечно, может делить свое время между ними двумя, но если он любит обеих, не будет ли он страдать, что проводит с каждой меньше времени, чем ему бы хотелось? Подробности...
Обсуждение: 84 комментария
    Перейти а раздел…

    Мужчины против феминисток 8 марта

    Сенсация в «супервторник»

    Россия везет на «Евровидение» сенсацию

      Перейти а раздел…

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...

      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
      Подробности...

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 10 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

          • Общественные работы

          • Условный срок

          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

          Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?
          • Поддерживаю

          • Осуждаю

          • Отношусь нейтрально

          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ЦБ объявил упреждающую продажу иностранной валюты на 500 млрд рублей
              Аналитики предсказали вторую волну изменений цен на нефтьСША захотели включить в ДСНВ российский «Посейдон»Ученые обнаружили новые симптомы коронавирусаРоссиян предупредили о резком изменении погоды
              Акции крупнейших компаний России обвалились на МосбиржеПутин объяснил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцамиВласти Италии запретили передвижение по стране без уважительных причинВ Германии выразили уверенность в реализации «Северного потока – 2»
              Мужчина сломал нос ударом ноги полицейскому в МосквеПрокурор по делу MH17 завершил речь в суде цитатой СолженицынаГермания направила запрос в Россию в связи с преступлениями нацистов в ЕйскеВ России запатентовали систему передачи энергии с орбитальной станции на Землю

              Главная тема


              США организовали возвращение Саакашвили к власти

              Ценовая война


              Американский экономист сказал, кому выгодно обрушение цен на нефть

              ответ агрессору


              Путин – об угрозе нападения на Россию: Мы повторим

              обвал нефтяных котировок


              Названы последствия для россиян от роста курса доллара

              Видео

              расстрел поляков


              США прикрыли Сталину спину в Катынском деле

              Травля сироты


              Украинский мальчик опрокидывает бандеровскую версию советской истории

              усилия недругов


              Почему Европа проигнорирует призывы прибалтов не ехать в Москву на 9 мая

              встреча «большой пятерки»


              «Новая Ялта» положит начало будущему мироустройству

              Долгосрочные последствия


              Дмитрий Дробницкий: Коронавирус прикончит глобализацию

              Ответы нужно найти


              Герман Садулаев: Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

              Игра без правил


              Павел Волков: Российские журналисты стали мишенью

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?

              Историк рассказал о масштабной бомбардировке Токио американцами 75 лет назад

              10 марта 2020, 11:08

              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати

              Налет на Токио, произошедший в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, считается самой масштабной и страшной по своим последствиям акцией американских ВВС вплоть до сброса атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, рассказал российский историк Алексей Исаев.

              Исаев рассказал, что 75 лет назад, в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, столица Японии Токио подверглась ковровой бомбардировке, уничтожившей значительную часть города, передает ТАСС.

              Население Токио по переписи 1939 года насчитывало 7 млн человек, к январю 1945 года число жителей снизилось до 5 млн человек из-за бегства от налетов в сельскую местность. Город был очень плотно застроен и густо населен. При этом более 95% зданий составляли деревянные строения со сплошным рядом фасадов, разделенных трех- и пятиметровыми улицами.

              «Это была практически идеальная цель для зажигательных бомб. Пожароопасность Токио подтвердили землетрясение 1923 года, пожары 1925 года и 1932 года. Эти катастрофы добавили к постройкам Токио массу временных деревянных бараков. Ситуация усугублялась плохой организацией пожарных частей. С одной стороны, количество пожарных в Токио достигало 8 тыс. Однако 2,7 тыс. от их общего числа составляли подростки 13-17 лет. Обучение пожарных строилось частично на «шагистике», частично на типичных для Японии лекциях о храбрости. Пожарная техника была устаревшей и изношенной. Главной же проблемой было водоснабжение, совершенно недостаточное для тушения крупных пожаров», – пояснил историк.

              Вечером 9 марта 1945 года 334 бомбардировщика B-29 трех авиакрыльев поднялись в воздух с островов Сайпан и Гуам. В начале первого ночи несколько самолетов сбросили на город напалмовые и зажигательные бомбы.

              «Это были бомбардировщики – «следопыты» (целеуказатели) с хорошо подготовленными экипажами. Они «прочертили» на городе две полосы в форме гигантской буквы «Х». На этот издалека видимый огненный сигнал один за другим подходили новые самолеты. Они шли без всякого строя на небольшой высоте, сбрасывая на Токио тонны кассетных зажигательных бомб. Густо застроенный деревянными домами город вспыхнул, вскоре огонь над ним поднимался на несколько сотен метров», – рассказал Исаев.

              В жители города бежали не от огня, а навстречу ему. Помнившие землетрясение 1923 года бросились в буддийский храм богини Каннон, устоявший и не сгоревший при катаклизме, однако зажигательные бомбы пробили крышу храма и обратили его в огромную могилу.

              «Одна из самых страшных трагедий разыгралась на мосту Кототои через реку Сумиду. Бежавшие с двух сторон от пожара люди собрались на мосту, и в этот момент на него упали несколько зажигательных бомб. После налета на мосту разбирали спекшиеся по двое-трое тела несчастных. Прыгавшие с высокого моста в реку чаще всего гибли. В наши дни оставшиеся конструкции моста (он был перестроен в послевоенное время) являются своего рода памятником событиям той ночи», – добавил историк.

              Неконтролируемое горение огромного количества деревянных зданий вскоре привело к явлению огненного шторма, поднимавшегося ввысь на сотни метров. По словам Исаева, сила огня была такой, что бросавшиеся в водоемы, спасаясь от огня, вскоре буквально заживо сварились в них. Температура пламени достигала 1 тыс. градусов Цельсия. Центр Токио буквально исчез в пламени пожара.

              «Оценки количества жертв авиаудара 9-10 марта 1945 года по горячим следам событий достигали 130 тыс. человек и даже 200 тыс. человек. Позднее, после более точных подсчетов, они снизились до 86 тыс. погибших, 41 тыс. раненых и свыше 1 млн оставшихся без крова. Полностью выгорели более 42 кв. км японской столицы. Потери американских военно-воздушных сил в этом налете составили 14 B-29 сбитыми и 42 получившими повреждения. Результаты новой тактики (...) в Пентагоне сочли обнадеживающими, и налеты такого рода продолжились. Однако налет на Токио считается самой масштабной и страшной по своим последствиям акцией американских ВВС вплоть до сброса атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки», – подчеркнул историк.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............