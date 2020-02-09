Гимнастка Солдатова призналась, что борется с серьезным заболеванием

Российская гимнастка Александра Солдатова призналась, что у нее «страшная болезнь» – булимия, которая уже много лет мешает спортсменке тренироваться и выступать в полную силу.

Солдатова рассказала, что у нее «есть свой недуг». Спортсменка отметила, что ей «сложно говорить об этом», передает ТАСС.

«Помимо спортивных составляющих – переломов, травм, у меня была еще другая моя болезнь, которая постоянно мне мешала. Тренерам я рассказала только в 2018 году, несколько месяцев настраивалась, чтобы признаться им, что мне действительно нужна помощь», – сказала она.

Солдатова призналась, что уже более двух лет болеет булимией.

«Это очень страшная болезнь. Когда рассказывала Анне Вячеславовне (Дьяченко, тренер Солдатовой), то плакала, беседовали с ней около трех-четырех часов. Очень благодарна Анне Вячеславовне и Ирине Александровне (Винер-Усмановой), они очень поддерживают меня. Каждый раз, когда у меня был выбор – здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт», – отметила гимнастка.

Булимия – это расстройство приема пищи, которое характеризуется неконтролируемыми приступами резкого повышения аппетита, сопровождающимися сильным чувством голода, слабостью и болями в верхней части живота. Приступы могут возникать в качестве реакции на стрессовые ситуации и негативные переживания.

Напомним, о госпитализации Солдатовой с глубокими порезами на руке стало известно в четверг. Позже спортсменка прокомментировала сообщения СМИ о своем самочувствии, заявив, что чувствует себя нормально.

При этом президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в интервью Олимпийскому комитету России рассказывала, что у Солдатовой проявились наследственные проблемы со здоровьем.

21-летняя Солдатова входит в состав сборной России. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018). Также на счету спортсменки три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.