Гимнастку Александру Солдатову госпитализировали с глубокими порезами на руке

Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова была госпитализирована в Москве, сообщают СМИ.

Солдатову госпитализировали с глубокими порезами на левой руке, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Baza.

В данный момент спортсменка находится в тяжелом состоянии, за ней присматривают медики.

Отмечается, что ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова в интервью Олимпийскому комитету России заявила, что у Солдатовой проявились наследственные проблемы со здоровьем.

Они, по ее словам, связаны с взрослением спортсменки. Отмечалось, что из-за этого гимнастка не выступит на московском этапе Гран-при.

21-летняя Солдатова входит в состав сборной России. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018). Также на счету спортсменки три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.