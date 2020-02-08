Мадуро заявил о важной роли России в построении нового мира

Россия играет важную роль в построении нового мира, основанного на уважении, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Я отправил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым теплосердечное послание дружбы и солидарности мужественному народу России и нашему брату – президенту Владимиру Путину. Я подчеркиваю важную роль, которую играет Россия в построении нового мира уважения и мира», – написал Мадуро в своем Twitter.

В свою очередь глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса после встречи с Лавровым по-русски поблагодарил российского коллегу за визит в Боливарианскую Республику.

«Большое спасибо!» – написал глава венесуэльской дипломатии в своем Twitter.

Арреаса также отметил, что во время переговоров с Лавровым дипломаты «подробно рассмотрели двустороннее стратегическое партнерство и координацию действий по защите многополярного мира и Устава ООН».

Накануне Лавров встретился в Венесуэле с лидером Боливарианской Республики Николасом Мадуро. В ходе переговоров Россия и Венесуэла договорились о развитии военно-технического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

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