Задержанного за хищения замглавы Генштаба обвинили в давлении на свидетелей

Следователь по делу замглавы Генштаба ВС Халила Арсланова заявил, что давление на фигурантов дела и свидетелей является основанием для заключения под стражу обвиняемого.

«[Арсланов] активно противодействует следствию, оказывает влияние на свидетелей и склоняет к даче ложных показаний, дает указания своим подчиненным для положительных характеристик о его работе, склонял (фигурантов дела) Давыдова и Кутахова к отказу от ранее данных показаний», – сказал следователь в суде, передает ТАСС.

В пятницу Арсланов был задержан, он находится в 235-м гарнизонном военном суде, где ему избирают меру пресечения.

В ходе заседания военачальник заявил, что уголовное дело против него возбудили для дискредитации лично его и «высшего руководства Вооруженных Сил».

В октябре прошлого года Главное военно-следственное управление СК России предъявило официальное обвинение Арсланову в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что Арсланова якобы обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу «Воентелекома». В декабре суд арестовал имущество Арсланова.