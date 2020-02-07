Названа причина задержания главы УФСИН по Северной Осетии

Следствие вменяет начальнику УФСИН по Северной Осетии Юрию Емельянову ущерб в 3 млн рублей при капитальном ремонте общежитий, сообщает Следственное управление СК республики.

В сообщении на сайте СК указывается, что, по версии следствия, 22 апреля 2019 года по указанию Емельянова был заключен госконтракт с организацией «Русбилд» на проведение капремонта общежитий для спецконтингента, расположенного на территории исправительной колонии № 1 во Владикавказе.

При этом 17 июня подозреваемый, зная, что компания фактически не выполнила капремонт, дал указание начальнику исправительной колония № 1 перечислить выделенные на эти цели деньги.

В результате «РСО-Алания причинен материальный ущерб в размере 3 млн рублей».

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинения в содеянном. Кроме того, будет проверена его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно о задержании главы УФСИН по Северной Осетии.