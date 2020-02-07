В жилом доме в Индии из кранов потек алкоголь

В многоквартирном доме в индийском городе Триссур (штат Керала) 18 семей обратились к властям с жалобами на невозможность помыться и набрать питьевой воды, сообщили СМИ.

Как сообщает The News Minute, вначале во всем доме стоял запах алкоголя, а на следующий день из кранов полилась «смесь ликера и воды».

Выяснилось, что шесть лет назад рядом со зданием находился бар. Затем его закрыли и конфисковали все спиртные напитки, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе чиновники получили разрешение их утилизировать и закопали крепкие напитки прямо возле бара. В результате 6 тыс. литров алкоголя просочились в систему водоснабжения и смешались с водой.

Власти уже организовали доставку питьевой воды пострадавшим жителям дома и начали очищать скважину.