Около 130 человек оказались заблокированы в горящей шахте в Швеции

На севере Швеции в шахте Гарпенберг из-за пожара заблокированы 130 человек, сообщает издание Aftobladet со ссылкой на представителя компании-владельца шахты Boliden.

Однако по данным полиции, которые приводит телеканал SVT, под землей находятся от 70 до 80 рабочих.

«Происходит выделение дыма из-за возгорания оборудования на глубине 852 метра под землей. Мы действуем согласно инструкции, все сотрудники находятся в укрытии, на месте работают спасательные службы», – сказала представитель шахты Йенни Готтхардсон, передает РИА «Новости».

Сообщается, что один человек пострадал из-за вдыхания дыма.

В шахте есть 46 комнат для укрытия, запас кислорода в них рассчитан на 239 человек на 8 часов. Внутри шахты также находятся два пожарных автомобиля и один автомобиль скорой помощи.

Ранее, в декабре 2018 года, на руднике шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе произошел пожар. Девять рабочих погибли. Позже суд вынес приговор пятерым фигурантам дела о пожаре в шахте.